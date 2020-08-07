TOKİ park alanını mı satacak?

07 Ağustos 2020 Cuma, 09:10

Karşıyaka’da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde deniz alanının da bulunduğu “rekreasyon alanı” ve yanında bulunan 10 bin 544 metrekarelik “açık spor tesisleri”, TOKİ tarafından 2 hafta önce ihaleyle 112 milyon liraya satılmıştı.

İhaleyi alan firma açıklanmazken, İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka belediyeleri dava açacaklarını ve ranta kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtmişti. Satışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile CHP İzmir milletvekilleri karşı çıkarak dava açacaklarını ve ranta asla izin vermeyeceklerini ifade ederek satışa karşı çıkmış ve hukuk mücadelesi başlatmıştı.

PARK TOKİ'YE AİT

TOKİ’nin sattığı alanla ilgili tartışmalar devam ederken, satışı yapılan rekreasyon alanı ve spor tesislerinin çok yakınında bulunan ve şu anda park olarak kullanılmakta olan TOKİ mülkiyetinde bulunan parkın satılacağı, kentte konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar, 25 bin 270 ada 1 parsel içerisinde bulunan ve Karşıyaka halkının kullanımında bulunan park yarın bir müteahhide satılabilir mi? Muhtemelen an meselesi” yönünde yorumlar yapıldı.

KENTE İHANETTİR

İzmir Mimarlar Odası Başkanı Dr. İlker Kahraman, “TOKİ 26 ilde 191 arsa için satış ve kira ihalesine çıktı. Her biri kamusal alan ya da kamu hizmet alanı olan, mülkiyeti kamuda olması gereken ya da mülkiyetsiz bırakılması gereken alanlardı.

Bunun yanında İzmir’de henüz satılmamış ama mülkiyeti TOKİ de olan 25270 ada 1 parsel var. Ailenizle, çocuğunuzla vakit geçirmeyi seviyorsanız bu alanda zaman geçirme sürenizi arttırmakta fayda var. Yarın bir ilan ile bu alanı satışa çıkarabilirler ve girişiniz yasaklanabilir. Satışın yapılması sadece bir karar bağlıdır. Satalım denilir satılır. Tüm dünyada kendini yeniden yaratma alanları (recreation) olarak kentin vazgeçilmezi olarak düşünülen alanlar bizde rant alanları olarak görülebilir.

Bugünlerde örneklerini çokça gördüğümüzden yapılamaz diye düşünmeyin. Sandalyenizi, masanızı alıp kentteki son yeşil alanlarda olabildiğince vakit geçirin. Yasal hak olarak TOKİ kendisine ait alanları istediği zaman satabilir. Kentler ile bağ, sosyal adalete, doğal yaşama, insan yaşamına gösterdiği saygı üzerinden kurulur. İzmir bu nedenle değerli ve özeldir. ‘Önce zarar verme (primum non nocere)’ sözünün Hipokrat tarafından söylendiği kabul edilir ve hekimlerin ana düsturudur. Bu düsturun kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevi olması gerekir. Kente yeşil alan ve sosyal donatı kazandırması gereken kamunun var olanı satışa çıkarması kente ihanettir” diye konuştu.

PAZARYERİ VE PARKLARI SATTI

TOKİ 26 ilde 191 arsa için satış ve kira ihalesine çıktı. Satılan arsaların içinde, “rekreasyon alanı”, “açık spor tesisi”, “dini tesis / cami”, “sağlık ocağı” ve “ilkyardım merkezi”, “kentsel hizmet alanı ve yol”, “sosyal kültürel tesis alanı”, “park alanı”, “pazar”, “belediye hizmet alanı” ve “resmi kurum alanı” bulunuyor. İzmir bölgesinde de Aliağa, Narlıdere, Bergama ve Karşıyaka’da arsalar satıldı.