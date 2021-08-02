TOKYO 2020 | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni mağlup etti

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:33

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir üst tura yükselmeyi garantilediği B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.

Ariake Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-21 kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi, setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci sette ise özellikle Meryem Boz'un oyunuyla iyi bir ivme yakalayan milliler, seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Tuğba Şenoğlu'nun iyi oyunu ile Rusya Olimpiyat Komitesi'ne şans tanımayan Türkiye, seti 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Milliler, dördüncü sette ise iyi bir oyun ortaya koyamadı. Farkı açan Rusya, seti 25-15 kazandı ve final setine gidildi.

Karar setine Meryem Boz'un oyunuyla iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, 6-0'lık seri yaptı ve alan değişikliğine 8-3 önde girdi. Set, Meliha İsmailoğlu ve Cansu Özbay'ın çarpışması nedeniyle bir süre durdu.

Filenin Sultanları seti 15-10, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı. Millilerin sıradaki rakibi, Sırbistan veya Güney Kore olacak.