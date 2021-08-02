TOKYO 2020 | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni mağlup etti
Tokyo 2020'de A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nun son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti ve çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir üst tura yükselmeyi garantilediği B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti.
Ariake Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-21 kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi, setlerde 1-0 öne geçti.
İkinci sette ise özellikle Meryem Boz'un oyunuyla iyi bir ivme yakalayan milliler, seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette Tuğba Şenoğlu'nun iyi oyunu ile Rusya Olimpiyat Komitesi'ne şans tanımayan Türkiye, seti 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Milliler, dördüncü sette ise iyi bir oyun ortaya koyamadı. Farkı açan Rusya, seti 25-15 kazandı ve final setine gidildi.
Karar setine Meryem Boz'un oyunuyla iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, 6-0'lık seri yaptı ve alan değişikliğine 8-3 önde girdi. Set, Meliha İsmailoğlu ve Cansu Özbay'ın çarpışması nedeniyle bir süre durdu.
Filenin Sultanları seti 15-10, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı. Millilerin sıradaki rakibi, Sırbistan veya Güney Kore olacak.
Video Haberler
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
- Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
- Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu
- Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri
- Küçükçekmece’de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim