TOKYO 2020 | ABD'den İran'a 54 sayılık fark

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın erkek basketbolunda ABD, A Grubu ikinci maçında İran'ı 54 sayı farkla 120-66'lık skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:32
TOKYO 2020 | ABD'den İran'a 54 sayılık fark
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkek basketbolunda ABD, A Grubu ikinci maçında İran'ı ile karşılaştı.

Karşılaşmada ABD, İran'ı 54 sayı farkla 120-66 yendi.

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmada ABD oyunda üstünlüğünü koruyarak ilk galibiyetini elde etti.

İlk maçta Fransa'ya kaybederek 17 yıl sonra olimpiyatlardaki ilk yenilgisini alan basketbol devi, İran karşısında ilk çeyreği 28-12, devreyi ise 60-30 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü korumayı başaran devam ABD, final periyoduna 82-43 önde girerken, sahadan da 54 sayı farkla 120-66 galip ayrıldı.

Grupta ABD son maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Çekya'yla, İran ise Fransa'yla oynayacak.


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