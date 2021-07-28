TOKYO 2020 | Tokyo Olimpiyatları’nda koronavirüs vaka sayıları artıyor
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görevli 16 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken oyunlarla ilişkili vaka sayısı 169 oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve 1 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları’nda görevli 16 kişinin daha korona virüse yakalandığı bildirildi.
Organizasyon Komitesi’nden bugün yapılan açıklamada, yeni vakaların deniz aşırı ülkelerden gelen görevliler ve basın mensupları arasından doğrulandığı kaydedildi.
Son gelişme ile birlikte 1 Temmuz’dan bu yana açıklanan dev organizasyonla ilişkili korona virüs vakalarının toplam sayısı 169’a ulaştı.
TOKYO’DA VAKA REKORU ENDİŞELERİ ARTIRDI
Dün Japonya’nın başkenti Tokyo’da salgın başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış, dev metropolde kayda geçen 2 bin 848 vaka yeni dalga endişelerini artırmıştı.
Dün ülke genelinde doğrulanan 7 bin 629 koronavirüs vakası Japonya’daki vakaların toplamını 883 bin 766’ya taşırken, ölü sayısı da 15 bin 165 olmuştu.
Video Haberler
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- İzmir'de deprem!
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! İşte olayın ayrıntıları...
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı