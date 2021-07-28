TOKYO 2020 | Tokyo Olimpiyatları’nda koronavirüs vaka sayıları artıyor

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:34

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve 1 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları’nda görevli 16 kişinin daha korona virüse yakalandığı bildirildi.

Organizasyon Komitesi’nden bugün yapılan açıklamada, yeni vakaların deniz aşırı ülkelerden gelen görevliler ve basın mensupları arasından doğrulandığı kaydedildi.

Son gelişme ile birlikte 1 Temmuz’dan bu yana açıklanan dev organizasyonla ilişkili korona virüs vakalarının toplam sayısı 169’a ulaştı.



TOKYO’DA VAKA REKORU ENDİŞELERİ ARTIRDI

Dün Japonya’nın başkenti Tokyo’da salgın başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış, dev metropolde kayda geçen 2 bin 848 vaka yeni dalga endişelerini artırmıştı.

Dün ülke genelinde doğrulanan 7 bin 629 koronavirüs vakası Japonya’daki vakaların toplamını 883 bin 766’ya taşırken, ölü sayısı da 15 bin 165 olmuştu.

