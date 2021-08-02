TOKYO 2020 | Akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 276'ya çıktı
2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite edilen kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 276'yı buldu.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 276'ya yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 17 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu bulunmuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 276'ya çıktı.
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