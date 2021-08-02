TOKYO 2020 | Yasemin Adar bronza gidiyor
Güreşte kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Tunuslu rakibini tuşla yenerek bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazandı.
Makuhari Messe'deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.
Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bugün TSİ 14.55'te karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
- Damada boyunduruklu eziyet kamerada
- Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada
- Girişler yasaklanınca hayvanlar için harekete geçtiler
- Dipsiz Göl “Dipsiz Çöl” oldu
- Bahçelievler'de meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Emekliler için bu oran konuşulmalı'
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon