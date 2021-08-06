TOKYO 2020 | Ali Sofuoğlu, bronz madalya mücadelesi verecek

06 Ağustos 2021 Cuma, 08:52

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate branşında yarışlar yapılmaya devam ediyor.

Tokyo'da kata kategorisinde mücadele eden Ali Sofuoğlu, eleme turunda B Grubu'nda mücadele etti.

Ali Sofuoğlu, ilk katasında 27, ikinci katasında ise 27.28 puan aldı. Ortalama 27.14 puanı olan milli karateci, B Grubu'nda ikinci olarak bir üst tura çıkmayı başardı.

Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü 26 yaşındaki Ali Sofuoğlu, sıralama turunda 27.32 puan aldı.

Milli sporcu, iyi performansına rağmen üçer kez dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan Japon Ryo Kiyuna'nın arkasında kaldı ve finale çıkmayı başaramadı.

Ali Sofuoğlu, TSİ 13.40'ta Güney Koreli Heejun Park ile bronz madalya mücadelesi için karşılaşacak.



