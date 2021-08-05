TOKYO 2020 | Kadınlar 10 metre atlama platformunda altın madalya Çin'in

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin'in 14 yaşındaki en genç sporcusu Quan Hongchan, kadınlar 10 metre platform atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

AA
05 Ağustos 2021 Perşembe, 11:02
TOKYO 2020 | Kadınlar 10 metre atlama platformunda altın madalya Çin'in
Abone Ol google-news

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 10 metre platform atlamada 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde Çin'in olimpiyatlardaki en genç sporcusu Quan Hongchan, 466,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Çin'in 15 yaşındaki sporcusu Chen Yuxi, 425,40 puanla gümüş madalya aldı. Avustralyalı Melissa Wu ise 371,40 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.

Bu sonuçla birlikte Quan Hongchan, kariyerindeki ilk madalyayı kazanmış oldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler