TOKYO 2020 | Batuhan Çiftçi, Tokyo 2020'ye veda etti
Boksta Türkiye'yi temsil eden Batuhan Çiftçi, son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirov'a yenilerek elendi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 52 kilo erkeklerde boks karşılaşmaları gerçekleşti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Batuhan Çiftçi, son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirov'la karşılaştı.
Shakhobidin Zoirov'a 5-0 mağlup olan Batuhan Çiftçi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
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