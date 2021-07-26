TOKYO 2020 | Batuhan Çiftçi, Tokyo 2020'ye veda etti

Boksta Türkiye'yi temsil eden Batuhan Çiftçi, son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirov'a yenilerek elendi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:06
TOKYO 2020 | Batuhan Çiftçi, Tokyo 2020'ye veda etti
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 52 kilo erkeklerde boks karşılaşmaları gerçekleşti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Batuhan Çiftçi,  son olimpiyat şampiyonu  Shakhobidin Zoirov'la karşılaştı.

Shakhobidin Zoirov'a 5-0 mağlup olan Batuhan Çiftçi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.


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