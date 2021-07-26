TOKYO 2020 | Koronavirüste ürkütücü artış! 148 kişi!
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktı.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 148'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.
Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.
Covid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor.
Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.
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