TOKYO 2020 | Koronavirüste ürkütücü artış! 148 kişi!

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 148'e çıktı.

AA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:03
TOKYO 2020 | Koronavirüste ürkütücü artış! 148 kişi!
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Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 148'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.

Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.

Covid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.


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