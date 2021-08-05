TOKYO 2020 | Eray Şamdan, madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 09:17
TOKYO 2020 | Eray Şamdan, madalyayı garantiledi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, yarı final mücadelesi verdi.

Milli karateci erkekler 67 kiloda, Japon rakibi Naoto Sago’yu 2-1 yenerek 6 puanla grubunu 2. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. 

Eray Şamdam, adını yarı finale yazdırarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Eray Şamdan'ın Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa ile yarı final karşılaşması TSİ 14.00’de başlayacak.


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