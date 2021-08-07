TOKYO 2020 | Erkekler futbolda şampiyon Brezilya
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler futbol finalinde Brezilya, İspanya’yı 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Olimpiyatların 15. gününde Brezilya ve İspanya Nissan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 45. dakikada Dani Alves’in asistinde Matheus Santos, Brezilya’yı 1-0 öne geçirdi ve ilk 45 dakika bu skorla noktalandı.
İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan İspanya’da oyuna sonradan dahil olan Carlos Soler’in arka direğe gönderdiği topta Mikel Oyarzabal düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça tekrar denge geldi.
Maçın kalan bölümünde iki takım da birbirine üstünlük kuramazken, karşılaşma uzatmaya gitti. Oyuna normal sürenin son dakikasında dahil olan Malcom, 108. dakikada savunma arkasına atılan topta Unai Simon’u mağlup etmeyi başardı ve Brezilya’yı tekrar öne geçirdi.
Karşılaşma bu sonuçla noktalanırken Brezilya üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu. 2016’da Rio’da düzenlenen olimpiyatlarda Brezilya, final mücadelesinde Almanya’yı penaltılarda 5-4 mağlup ederek altın madalya kazanmıştı.
Brezilya'nın tecrübeli ismi Dani Alves, başarılarına olimpiyat şampiyonluğunu da ekledi.
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