TOKYO 2020 | Karatede Uğur Aktaş, madalyayı garantiledi
Tokyo 2020'de erkekler karate artı 75 kiloda sporcumuz Uğur Aktaş, üç maçta iki galibiyetle ikinci turu ve dolayısıyla madalyayı garantiledi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli karateci Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda Kazakistanlı Daniyar Yuldashev'i 11-3 teknik üstünlükle mağlup etti ve yarı finale yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olan Aktaş, bu sonuçla madalya kazanmayı garantilemiş oldu.
Grubunu ikinci sırada tamamlayan milli sporcu, Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısını 13'e yükselti. Bu sonuçla Tokyo 2020, Türkiye'nin en çok madalya kazandığı organizasyon haline geldi. Sporcularımız, Tokyo 2020'den sonra en çok madalyayı 12 madalya ile Londra 1948'de kazanmıştı.
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