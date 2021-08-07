TOKYO 2020 | Yasemin Can, dereceye giremedi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:39

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede 8'inci, 10 bin metrede ise 12'nci olarak olimpiyatlara veda etti.

Ülkemizi kadınlar 10 bin metre finalinde temsil eden Yasemin Can, 24:48.9’luk derecesiyle yarışı 12. sırada tamamladı. 5 bin metrede ise Can, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen final yarışını 14.46.49'la bitirerek olimpiyat 8'incisi oldu.