TOKYO 2020 | Yasemin Can, dereceye giremedi
Tokyo 2020'de milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede sekizinci, 10 bin metrede ise 12. sırayı aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede 8'inci, 10 bin metrede ise 12'nci olarak olimpiyatlara veda etti.
Ülkemizi kadınlar 10 bin metre finalinde temsil eden Yasemin Can, 24:48.9’luk derecesiyle yarışı 12. sırada tamamladı. 5 bin metrede ise Can, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen final yarışını 14.46.49'la bitirerek olimpiyat 8'incisi oldu.
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