TOKYO 2020 | Erkekler maratonda Eliud Kipchoge altın madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler maratonda Eliud Kipchoge altın madalya kazanırken milli atlet Yavuz Ağralı 52'nci oldu. Polat Kemboi Arıkan ise yarışı tamamlayamadı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde yapılan erkekler maraton yarışında milli atletlerden Yavuz Ağralı 52. olurken, Polat Kemboi Arıkan bitişi göremedi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın son gününde atletizmin son yarışı da yapıldı. Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilen erkekler maraton yarışına 106 atlet katıldı. Ancak zorlu parkuru 76 sporcu tamamlayabildi.
Türkiye'yi temsil eden milli atletlerden Yavuz Ağralı, 2 saat 21 dakikalık derecesiyle 52. sırada yer aldı. Polat Kemboi Arıkan ise yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Tokyo 2020'de maratonda dünya rekortmeni Kenyalı Eliud Kipchoge 2.08.38'lik derecesiyle altın madalya kazandı. 36 yaşındaki atlet, Rio 2016'nın ardından üst üste 2. kez maratonda altın madalya elde etti. Kipchoge'nin ayrıca 5000 metrede Atina 2004'te bronz, Pekin 2008'de ise gümüş madalyası bulunuyor.
Yarışı 2.09.58'lik derecesiyle tamamlayan Hollandalı Abdi Nageeye gümüş, 2.10.00'la tamamlayan Belçikalı Bashi Abdi bronz madalya aldı.
Birinci olan Kipchoge, ikinci Nageeye'ye 1 dakika 20 saniyelik fark attı. Bu, 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'ndan sonra maratonda atılan en yüksek fark olarak kayıtlara geçti.
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