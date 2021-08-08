TOKYO 2020 | Kadınlar voleybolda Sırbistan 3.
Kadın voleybolunda, milli takımımızın milletler liginde üstünlük sağladığı Sırbistan, Güney Kore'yi 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda bronz madalyayı Sırbistan kazandı.
Sırbistan, Ariake Arena'daki üçüncülük maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırbistan bronz madalyanın sahibi oldu.
Rio 2016'da final oynayıp ikinci olan Sırbistan, Tokyo 2020'yi bronz madalya alarak tamamladı.
Güney Kore ise oyunlarda dördüncü oldu.
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