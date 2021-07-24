TOKYO 2020 | Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için olimpiyattan çekildi

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibi Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildiğini açıkladı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:46
TOKYO 2020 | Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için olimpiyattan çekildi
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Olimpiyatlarda erkekler 73 kiloda Fethi Nourine, son 32 turunda Tohar Butbol ile eşleşmemek için oyunlardan çekildi.

Son 64 turunda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile mücadele edecek Nourine, rakibini mağlup etmesi halinde son 32 turunda Tohar Butbol ile eşleşecekti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uluslararası Judo Federasyonu’nundan yapılan açıklamada konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken Nourine’nin çekilmesinin federasyonun felsefesine aykırı olduğu ifade edildi.

Cezayirli sporcu ülkesinde bir televizyon kanalına verdiği demeçte şunları söyledi, “Oyunlarda mücadele edebilmek için çok çalıştık ancak Filistin’in davası bundan büyük.”


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