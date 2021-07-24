TOKYO 2020 | Olimpiyatlarda koronavirüse yakalananların sayısı artıyor
2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olan kişiler arasında koronavirüse yakalanlarının sayısı 123'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.
Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.
Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.
Video Haberler
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
- Boşandıktan sonra halay çekip kutlama yaptı
- Hırsızın iş kazası güldürdü
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi