TOKYO 2020 | Rukiye Yıldırım, Cerezo Iglesias'a mağlup oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, yarı finalde Cerezo Iglesias'a mağlup oldu.

AA
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:54
TOKYO 2020 | Rukiye Yıldırım, Cerezo Iglesias'a mağlup oldu
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Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Iglesias'la karşılaştı.

İlk raundu 10-6 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta da farkın açılmasına engel olamadı: 25-16. Son rauntta final için gerekli puanları alamayan Rukiye, karşılaşmayı 39-19 kaybetti.

Rukiye Yıldırım, TSİ 14.30'da bronz madalya maçına çıkacak.


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