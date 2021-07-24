TOKYO 2020 | Rukiye Yıldırım, Cerezo Iglesias'a mağlup oldu
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, yarı finalde Cerezo Iglesias'a mağlup oldu.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Iglesias'la karşılaştı.
İlk raundu 10-6 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta da farkın açılmasına engel olamadı: 25-16. Son rauntta final için gerekli puanları alamayan Rukiye, karşılaşmayı 39-19 kaybetti.
Rukiye Yıldırım, TSİ 14.30'da bronz madalya maçına çıkacak.
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