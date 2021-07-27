TOKYO 2020 | Filipinlere ilk olimpiyat madalyasını getiren Hidilyn Diaz'a para ödülü!
Filipinler Hükümeti, Filipinler'e ilk altın olimpiyat madalyası kazandıran Hidilyn Diaz'a para ödülü ve ev ile ödüllendirileceğini duyurdu.
Bugün 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Halter'de kadınlar 55 kilo yarışları yapıldı.
Olimpiyatlara 1924'ten bu yana katılan Filipinli sporcular, daha önce hiç altın madalya kazanamamıştı.
Filipinlere tarihinde ilk altın madalyasını kazandıran isim ise kadın halterci Hidilyn Diaz oldu.
30 yaşındaki halterci Hidilyn Diaz, 55 kiloda toplam 224 kilo kaldırarak olimpiyat rekoru kırdı.
Hidilyn Diaz, ülkesinin olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını alarak büyük bir başarıya imza attı.
Filipinler Hükümeti, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcusunu 660 bin Avro para ve bir evle ödüllendirdi.
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