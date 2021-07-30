TOKYO 2020 | Olimpiyatlar'da koronavirüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oyunlara akredite olan kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.

AA
30 Temmuz 2021 Cuma, 07:33
TOKYO 2020 | Olimpiyatlar'da koronavirüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı
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Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.


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