TOKYO 2020 | Olimpiyatlar'da koronavirüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oyunlara akredite olan kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.
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