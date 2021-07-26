TOKYO 2020 | Kaykayda 13 yaşındaki Momiji Nishiya altın madalya kazandı!
13 yaşındaki Momiji Nishiya , kaykay kategorisindeki ilk altın madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya alan sporcuların yaşları dikkati çekti.
Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykay yarışları Ariake Sports Park'ta gerçekleştirildi.
Yarışlar sonunda altın madalyanın sahibi olan 13 yaşındaki Nishiya, bu kategorideki ilk altın madalyanın sahibi olarak bir ilki gerçekleştirdi.
Gümüş madalya alan 13 yaşındaki Brezilyalı Rayssa Leal ile 16 yaşındaki Japon Funa Nakayama de kadınlar kaykay branşında ilk madalya alan sporcular oldu ve kendi branşlarında adlarını tarihe yazdırdı.
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