TOKYO 2020 | Kevin Durant tarihe geçti
Tokyo 2020'de erkekler basketbolunda şampiyon olan ABD'de Kevin Durant, üç kez altın madalya kazanarak tarihe geçti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol finalinde Fransa'yı 87-82 yenerek altın madalya kazanan ABD Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kevin Durant, üç olimpiyat şampiyonluğuyla tarihe geçti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'in oyuncusu Durant, Londra 2012 ve Rio 2016'nın ardından Tokyo 2020'de olimpiyatlardaki üçüncü altın madalyasını kazandı. İlk iki olimpiyat finalinde 30 sayı atan Durant, Tokyo 2020'deki finalde de 29 sayıyla yıldızlaştı.
Tecrübeli oyuncu, erkekler basketbolda üç olimpiyat altın madalyası elde eden ikinci isim oldu. Durant, bu alanda ABD'li Carmelo Anthony'nin rekorunu egale etti.
Çıktığı 22 maçta 435 sayıya ulaşan 32 yaşındaki basketbolcu, ABD Milli Takımı'nın olimpiyatlardaki en skorer oyuncusu olmayı da başardı. Oyunlarda Carmelo Anthony 336, LeBron James ise 273 sayıyla Durant'in ardından sıralandı.
Olimpiyatlarda 19,3 sayı ortalaması yakalayan Durant, oynadığı tüm karşılaşmalarda çift haneli rakamlara çıktı ve 9 maçta 20 sayıyı aştı.
Ayrıca Durant (118), oyunlarda ABD adına en fazla ribaunt alan oyuncular sıralamasında LeBron James'i (96) geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Carmelo Anthony (125) ve David Robinson (124), Durant'in önünde yer aldı.
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