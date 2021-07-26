TOKYO 2020 | Nur Tatar çeyrek finalde

Çifte olimpiyat madalyalı milli tekvandocu Nur Tatar, 67 kiloda çeyrek finale yükseldi

AA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:00
TOKYO 2020 | Nur Tatar çeyrek finalde
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk raundu 1-1 beraberlikle sona ererken ikinci raundu 2-1, son raundu da 9-5 alan Nur Tatar, toplam skorda 12-7 üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Nur, çeyrek finalde TSİ 08.00'de ABD'li Paige McPherson ile mücadele edecek.


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