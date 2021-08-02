TOKYO 2020 | Madalyada Çin altın farkıyla zirvede

Oyunlarda 10. gün geride kalırken genel madalya sıralamasında Çin zirvedeki yerini korudu, Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla 44. sırada yer aldı.

AA
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:13
TOKYO 2020 | Madalyada Çin altın farkıyla zirvede
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 10. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 10. günün ardından 29 altın, 17 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 62 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ADB, 22 altın, 25 gümüş ve 17 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 17 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla genel sıralamada 44. basamakta yer buldu.

Tokyo 2020'de 10. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Çin29171662
2. ABD22251764
3. Japonya1761033
4. Avustralya1441533
5. Rusya Olimpiyat Komitesi12211750
6. Büyük Britanya11121235
7. Fransa610723
8. Almanya661123
9. Güney Kore64919
10. Hollanda57618
44. Türkiye1-45



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