TOKYO 2020 | Madalyada Çin altın farkıyla zirvede
Oyunlarda 10. gün geride kalırken genel madalya sıralamasında Çin zirvedeki yerini korudu, Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla 44. sırada yer aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 10. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.
Oyunlarda 10. günün ardından 29 altın, 17 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 62 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.
ADB, 22 altın, 25 gümüş ve 17 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 17 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.
Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla genel sıralamada 44. basamakta yer buldu.
Tokyo 2020'de 10. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. Çin
|29
|17
|16
|62
|2. ABD
|22
|25
|17
|64
|3. Japonya
|17
|6
|10
|33
|4. Avustralya
|14
|4
|15
|33
|5. Rusya Olimpiyat Komitesi
|12
|21
|17
|50
|6. Büyük Britanya
|11
|12
|12
|35
|7. Fransa
|6
|10
|7
|23
|8. Almanya
|6
|6
|11
|23
|9. Güney Kore
|6
|4
|9
|19
|10. Hollanda
|5
|7
|6
|18
|44. Türkiye
|1
|-
|4
|5
Video Haberler
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- İşte son seçim anketi
- O gece neler oldu öyle?
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- 'Süper varyant' uyarısı
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- Bahçeli'den yargıya Harekete geçin çağrısı