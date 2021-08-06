TOKYO 2020 | Merve Çoban yarı finalde
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden Merve Çoban, yarı finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate branşında yarışlar yapılmaya devam ediyor.
Tokyo'da karate kadınlar kumite 61 kategorisinde yarışan Merve Çoban, A Grubu'nda mücadele etti.
Milli sporcu, A grubundaki ilk maçında Japon rakibi Mayumi Someya’yı 4-0 mağlup etti.
Merve Çoban, A grubundaki ikinci maçında üstünlüğü koruyarak Claudymar Garces Sequera’yı 6-2 mağlup ederek grubtaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Merve Çoban, A grubundaki üçüncü maçında Fransız rakibi Leila Heurtault’ya 2-0 mağlup olarak grubtaki ilk yenilgisini aldı.
Milli karateci Merve Çoban, kadınlar kumite 61 kiloda grubunu 2. sırada tamamlayarak yarı finale yükselmeye hak kazandı.
Yarı finale çıkmayı başaran Merve Çoban, böylelikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almayı garantiledi.
Madalya almayı garantileyen Merve, yarı finalde Sırbistan'dan Jovana Prekovic'le TSİ 14.05'te finale çıkmak için karşılaşacak.
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