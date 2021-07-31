TOKYO 2020 | Milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi başarı

Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

AA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 06:01
TOKYO 2020 | Milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi başarı
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.


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