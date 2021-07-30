TOKYO 2020 | Teniste çift erkeklerde altın madalya Hırvatistan'ın
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda teniste çift erkeklerde Hırvat Nikola Mektic ve Mate Pavic altın madalyanın sahibi oldu.
Ariake Tenis Merkezi'nde oynanan karşılaşmada 6-3, 3-6 setlerdeki 1-1 beraberliğin ardından tie-break'te 10-6'lık setlerle vatandaşları Marin Cilic-Ivan Dodig'e üstünlük kuran Mektic-Pavic çifti altın madalya kazandı.
Cilic-Dodig çifti ise gümüş madalyada kaldı.
Günün bronz madalya mücadelesinde ABD'li Austin Krajicek-Tennys Sandgren çifti, Yeni Zelandalı Marcus Daniell-Michael Venus ikilisini 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek madalyanı madalyanın sahibi oldu.
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