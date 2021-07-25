TOKYO 2020 | Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi
Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemeyerek oyunlara veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemeyerek oyunlara veda etti.
İlk kez olimpiyatlara katılan 17 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, atlama masasında 12.200, asimetrik paralelde 11.933, dengede 11.033 ve yerde 11.933 puan topladı ancak finale kalamadı.
Toplamda 47.799 puan alan Nazlı, bu sonuçla olimpiyata veda etti.
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