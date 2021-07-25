TOKYO 2020 | Hatice Kübra İlgün, bronz madalya maçına çıkacak
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 57 kiloda repesajda bronz madalya almak için mücadele edecek.
Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi.
Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.
29 yaşındaki milli tekvandocu, repesajda Faslı sporcu Nada Laaraj ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.30'da başlayacak.
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