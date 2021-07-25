TOKYO 2020 | Fabin Li, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde erkekler 61 kilo müsabakalarında Çinli Fabin Li, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 61 kiloda madalyalar dağıtıldı.
Çinli halterci Fabin Li, toplamda 313 kilo kaldırarak olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Endonezyalı Eko Yuli Irawan, toplamda 302 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kazak Igor Son ise 294 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.
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