TOKYO 2020 | Milli judocu Kayra Sayit, adını çeyrek finale yazdırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Sayit, Ukraynalı Yelyzaveta Kalanina ile mücadele etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 07:16
TOKYO 2020 | Milli judocu Kayra Sayit, adını çeyrek finale yazdırdı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde Nippon Budokan'daki karşılaşmada milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda Ukraynalı Yelyzaveta Kalanina ile karşı karşıya geldi. 

İlk turdaki gibi rahat bir oyun sergileyen Kayra, rakibini ippon ile yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Japon Akira Sone ile karşı karşıya gelecek.


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