TOKYO 2020 | Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, bir ilke imza attı
Son dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat Oyunları'nda bir ilke imza atarak tarihe geçti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti.
Son dünya şampiyonu Busenaz, Kokugikan Arena'da rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerden tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı ve olimpiyat madalyasını garantiledi.
Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık milli sporcuyu motive etmek için tezahüratta bulundu.
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