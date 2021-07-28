TOKYO 2020 | Milli judocu Mihale Zgank bronz madalya maçına çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Mihale Zgank, yarı final maçında Alman rakibi Eduard Trippel'e mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:11
TOKYO 2020 | Milli judocu Mihale Zgank bronz madalya maçına çıkacak
Abone Ol google-news

Tokyo Olimpiyatları’nın beşinci gününde milli judocu Mihale Zgank, erkekler 90 kiloda finale kalabilmek için tatamiye çıkarken rakibine waza-ari ile mağlup oldu ve altın madalya şansını kaybetti. 

Zgank, son 32 turunda Kübalı Ivan Felipeni Silva Morales'i, son 16 turunda ABD'li Colton Brown'u,  çeyrek finalde ise Noel van T End'i mağlup etmişti.

Erkekler 90 kiloda bronz madalya maçında Mihale Zgank, Özbek Davlat Bobonov ile karşılaşacak.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler