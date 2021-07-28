TOKYO 2020 | Milli judocu Mihale Zgank bronz madalya maçına çıkacak
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Mihale Zgank, yarı final maçında Alman rakibi Eduard Trippel'e mağlup oldu.
Tokyo Olimpiyatları’nın beşinci gününde milli judocu Mihale Zgank, erkekler 90 kiloda finale kalabilmek için tatamiye çıkarken rakibine waza-ari ile mağlup oldu ve altın madalya şansını kaybetti.
Zgank, son 32 turunda Kübalı Ivan Felipeni Silva Morales'i, son 16 turunda ABD'li Colton Brown'u, çeyrek finalde ise Noel van T End'i mağlup etmişti.
Erkekler 90 kiloda bronz madalya maçında Mihale Zgank, Özbek Davlat Bobonov ile karşılaşacak.
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