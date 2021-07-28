TOKYO 2020 | Milli judocu Mihale Zgank bronz madalya maçına çıkacak

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:11

Tokyo Olimpiyatları’nın beşinci gününde milli judocu Mihale Zgank, erkekler 90 kiloda finale kalabilmek için tatamiye çıkarken rakibine waza-ari ile mağlup oldu ve altın madalya şansını kaybetti.

Zgank, son 32 turunda Kübalı Ivan Felipeni Silva Morales'i, son 16 turunda ABD'li Colton Brown'u, çeyrek finalde ise Noel van T End'i mağlup etmişti.

Erkekler 90 kiloda bronz madalya maçında Mihale Zgank, Özbek Davlat Bobonov ile karşılaşacak.







