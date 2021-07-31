Milli okçumuz Mete Gazoz, Olimpiyat şampiyonu!

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:29

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.

Bu turda Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşan dünya 4 numarası milli okçu, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 2-0 aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, finale çıktı ve okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

Finalde, 10.45'te İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.

MADALYANIN ARDINDAN İLK AÇIKLAMALAR

İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek Olimpiyat Şampiyonu olan Gazoz, "Ben çok mutluyum. Önceki röportajda Tokyo 2020'de altın madalya almak için söz vermiştim, onu tuttum. Süper. Ekran başında bizi izleyen herkese selamlar." ifadelerini kullandı.