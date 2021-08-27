TOKYO 2020 | Okçulukta dünya rekoru kırdı, çeyrek finale kaldı
Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve çeyrek finalist oldu.
Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakalarda, Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu mücadele etti.
Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik rekoru kırarak elde etti. Milli atıcı, 661 puanla paralimpik oyunlarda yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2016 yılında 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti.
Nihat, bu derecesiyle doğrudan çeyrek finale yükselmeyi de başardı.
Aynı kategoride yer alan Bahattin Hekimoğlu ise 643 puanla 5. oldu. Bahattin, son 16 turunda genel sıralamada 12. olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksei Leonov'la eşleşti.
Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde eleme ve madalya müsabakaları 30 Ağustos Pazartesi yapılacak.
Video Haberler
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!