TOKYO 2020 | Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımlarda dördüncü oldu
Tokyo Olimpiyatları okçuluk karışık takım bronz madalya maçında Türkiye, Meksika'ya mağlup oldu.
Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz, karışık takımlar bronz madalya maçında Meksika'dan Luis Alvarez ve Alejandra Valencia ile karşı karşıya geldi.
İlk seti kaybeden milli okçular, ikinci sette skoru eşitledi. Üçüncü setin ilk iki atışında 18 puan toplayan Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz seti 36 puanla tamamlarken Meksika üç puan daha fazla aldı set skorunu 4-2'ye getirdi.
Final setini de kazanan Meksika, karışık takımlarda bronz madalyanın sahibi oldu.
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