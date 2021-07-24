TOKYO 2020 | Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımlarda dördüncü oldu

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:40

Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz, karışık takımlar bronz madalya maçında Meksika'dan Luis Alvarez ve Alejandra Valencia ile karşı karşıya geldi.

İlk seti kaybeden milli okçular, ikinci sette skoru eşitledi. Üçüncü setin ilk iki atışında 18 puan toplayan Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz seti 36 puanla tamamlarken Meksika üç puan daha fazla aldı set skorunu 4-2'ye getirdi.

Final setini de kazanan Meksika, karışık takımlarda bronz madalyanın sahibi oldu.