TOKYO 2020 | Rıza Kayaalp'ten bronz madalya!

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden Rıza Kayaalp, İranlı rakibini mağlup ederek olimpiyat üçüncüsü oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:20
TOKYO 2020 | Rıza Kayaalp'ten bronz madalya!
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Rıza Kayaalp, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya için İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 önde tamamlamayı başardı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Türkiye'yi temsil eden Rıza Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek bronz madalya kazandı.


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