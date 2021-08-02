TOKYO 2020 | Rıza Kayaalp'ten bronz madalya!

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:20

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya için İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 önde tamamlamayı başardı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Türkiye'yi temsil eden Rıza Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek bronz madalya kazandı.