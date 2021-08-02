TOKYO 2020 | Rıza Kayaalp'ten bronz madalya!
Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden Rıza Kayaalp, İranlı rakibini mağlup ederek olimpiyat üçüncüsü oldu.
Rıza Kayaalp, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya için İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.
Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı önde tamamladı.
İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 önde tamamlamayı başardı.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Türkiye'yi temsil eden Rıza Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek bronz madalya kazandı.
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