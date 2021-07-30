TOKYO 2020 | Novak Djokovic olimpiyat oyunlarına veda etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Novak Djokovic, Alexander Zverev’e mağlup olarak elendi.
Tokyo Olimpiyatları’nda teniste Novak Djokovic tek erkekler yarı finalinde Alman Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi.
Zverev, üç set sonunda rakibini 1-6, 6-3 ve 6-1 mağlup ederek finale yükseldi. Alman tenisçi, Karen Khachanov ile altın madalya mücadelesi verecek.
GOLDEN SLAM ŞANSINI KAYBETTİ
Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon’ı kazanan Novak Djokovic, olimpiyatlarda ve ABD Açık’ta şampiyonluğa ulaşması halinde golden slam yapan ilk erkek tenisçi olacaktı.
Olimpiyatta elenen Sırp tenisçi bu şansı kaybetti. Kadınlarda daha önce Steffi Graf, 1988 yılında golden slam yapmıştı.
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