TOKYO 2020 | Kadınlar boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den geldi
Hintli rakibini yenen Busenaz Sürmeneli, adını finale yazdırdı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı Borgohain ile karşılaştı. Busenaz Sürmeneli, rakibini farklı yenip adını finale yazdırdı.
Kübalı Vasquez'in yönettiği maçta ilk rauntta Busenaz Sürmeneli 5-0 önde tamamladı. Busenaz ikinci rauntu da 5-0 kazandı. Busenaz üçüncü rauntu da rahat kazandı ve Tokyo olimpiyatında finale çıkarak tarihe geçti.
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- En büyük felaket bu iktidar!
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Emre Kınay yaşananlara isyan etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- Datça'da şiddetli deprem
- Oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi