TOKYO 2020 | Kadınlar boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den geldi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 08:35

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı Borgohain ile karşılaştı. Busenaz Sürmeneli, rakibini farklı yenip adını finale yazdırdı.

Kübalı Vasquez'in yönettiği maçta ilk rauntta Busenaz Sürmeneli 5-0 önde tamamladı. Busenaz ikinci rauntu da 5-0 kazandı. Busenaz üçüncü rauntu da rahat kazandı ve Tokyo olimpiyatında finale çıkarak tarihe geçti.