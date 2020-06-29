Tokyo 2020 için kitapçık

Gençlik ve Spor Bakanlığı, pandemi dönemiyle 1 sene ertelenen Tokyo 2020 olimpiyat ve paralimpik oyunları için bir kitapçık hazırladı.

İHA
29 Haziran 2020 Pazartesi, 11:25
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, pandemi dönemiyle 1 sene ertelenen Tokyo 2020 olimpiyat ve paralimpik oyunları için bir kitapçık hazırladı.
Koronavirüs salgını sonrası 1 sene ertelenen Tokya 2020 olimpiyat ve paralimpik oyunları için Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta ilk alınan madalyadan, son alınan madalyalara kadar bilgiler yer aldı.


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