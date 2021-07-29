TOKYO 2020 |Novak Djokovic yarı finalde!

Tenisin bir numaralı ismi Novak Djokovic, japon rakibi Kei Nishikori'yi geçerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 13:25
TOKYO 2020 |Novak Djokovic yarı finalde!
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkekler çeyrek mücadeleleri tamamlandı.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, japon rakibi Kei Nishikori ile karşılaştı.

Kei Nishikori'yi 1 saat 10 dakikada 6-2 6-0 ile set sayıları ile geçen Djokovic tek erkeklerde yarı finaline adını yazdırdı.


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