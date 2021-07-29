TOKYO 2020 |Novak Djokovic yarı finalde!
Tenisin bir numaralı ismi Novak Djokovic, japon rakibi Kei Nishikori'yi geçerek yarı finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkekler çeyrek mücadeleleri tamamlandı.
Sırp tenisçi Novak Djokovic, japon rakibi Kei Nishikori ile karşılaştı.
Kei Nishikori'yi 1 saat 10 dakikada 6-2 6-0 ile set sayıları ile geçen Djokovic tek erkeklerde yarı finaline adını yazdırdı.
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