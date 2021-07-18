Tokyo 2020 öncesi Britanyalı 6 sporcu, koronavirüs nedeniyle karantinada
Tokyo 2020 oyunları öncesi Büyük Britanyalı 6 sporcu, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya'yı temsil edecek 6 sporcu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan bir kişiyle yakın temasa girdikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya aldı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Büyük Britanya kafilesini oyunlar öncesi Tokyo'ya taşıyan uçakta takım üyesi olmayan bir yolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle uçakta yer alan 6 sporcu ile 2 takım görevlisinin tedbirler gereği kendilerini karantinaya aldığı belirtildi.
Adları açıklanmayan söz konusu 8 kişinin Tokyo'daki Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı ve bir süre daha karantina altında kalmaya devam edecekleri ifade edildi.
Video Haberler
- Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
- Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
- İHA muhabiri ve DHA kameramanına saldırı kamerada
- Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
- Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Yavuz'dan çarpıcı 'erken seçim' açıklaması
- Anonymous'tan Peker'e 'bilgi saklama' yanıtı
- Esad'dan Suriyelilere 'Vatanınıza dönün' çağrısı
- Açıldı açılalı inen uçak olmadı
- Cumhur İttifakı'nda büyük erime!
- FETÖ’nün yerini tarikatlar dolduruyor
- İki takım arkadaşı birbirine girdi
- BÜ'nün rektör vekiline 'Candan' tepkisi
- Cami kürsüleri bu kafaya emanet!
- DSÖ'den uyarı : Aynı hatayı yapmayı göze almamalıyız