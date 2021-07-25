TOKYO 2020 |Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i set vermeden geçti
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Çin'i 3-0’lik skorla mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Çin ile karşılaştı. Filenin Sultanları,Çin'i 3-0 mağlup ederek olimpiyatlara galibiyetle başladı.
Milliler, ilk sette etkili servis sayıları ile istediği performansı yakalayarak seti 25-21 önde tamamladı. İkinci sete iyi başlayan Filenin Sultanları, son olimpiyat şampiyonu Çin'i saf dışı bırakmayı başardı. Milliler, ikinci seti 25-14 önde tamamladı. Milli Takım, final setinde etkili hücümlarıyla Çin savunmasını etkisiniz bırakmayı başardı.Filenin Sultanları, son seti Çin'i 25-14 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci maçında 27 temmuzda İtalya ile karşılaşacak.
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