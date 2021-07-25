TOKYO 2020 | Milli eskrimci İrem Karamete, Tokyo 2020'ye veda etti
Milli eskrimci İrem Karamete, kadınlar bireysel flöre son 32 turunda ABD'li rakibine yenilerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi eskrimde temsil eden İrem Karamete, kadınlar bireysel flöre kategorisinde mücadele etti.
Milli eskrimci İrem Karamete, son 32. turunda ABD'li Nicole Ross ile karşılaştı.
Oyuna iyi başlayan milli sporcu, 3-3 beraberliğin ardından oyundan düştü. ABD'li Nicole Ross'un üst üste sayılar alması ile karışlaşma 15-5 bitti.
İrem Karamete, ABD'li Nicole Ross'a 15-5 mağlup olarak Tokyo 2020'ye veda etti.
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