Tokyo 2020 yöneticisi Toshiro Muto, iptal olasılığını değerlendirdi

Tokyo 2020 Olimpiyatları Organizasyon Komitesi CEO'su Toshiro Muto, oyunların Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmesi olasılığını değerlendirdi.

AA
20 Temmuz 2021 Salı, 18:37
Tokyo 2020 yöneticisi Toshiro Muto, iptal olasılığını değerlendirdi
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Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, Covid-19 vakalarının ülkede artış gösterdiğini, bu yüzden 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin her zaman olduğunu belirtti.

Tokyo'da basın toplantısı gerçekleştiren Muto, bir basın mensubunun "Oyunlar vakalardan dolayı son anda iptal edilebilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Her ihtimal masada. Vakalarda ani bir artış olursa tartışmalara devam edeceğiz. Gerektiği takdirde yetkililerle görüşürüz. Koronavirüs vaka sayılarının ne olacağını şimdiden öngöremeyiz. Bu nedenle vakalarda ani bir artış olursa, görüşmelere devam edeceğiz. Bu noktada korona vakaları artabilir ya da azalabilir. Tırmanış gerçekleştiğinde ne yapmamız gerektiğini düşüneceğiz."

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, oyunlar öncesinde şimdiye kadar sporcu, resmi yetkili ve gönüllülerden oluşan toplam 71 kişinin virüse yakalandığını açıklamıştı.



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