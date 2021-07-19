Tokyo 2020 öncesi iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
ABD Cimnastik Takımı'nda adı açıklanmayan bir sporcu ile Çek plaj voleybolu oyuncusu Ondrej Perusic'in yeni tip koronavirüse (Covid19) yakalandığı duyuruldu.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ABD Cimnastik Takımı'nda adı açıklanmayan bir sporcu ile Çek plaj voleybolu oyuncusu Ondrej Perusic'in yeni tip koronavirüse (Covid19) yakalandığı duyuruldu. Toplam hasta sayısı olimpiyat köyünde 20'ye yaklaştı.
ABD Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkarak karantinaya alınan cimnastikçi ile önceden temasta bulunan bir sporcunun da tedbir amacıyla kendini otelde karantinaya aldığı belirtildi. Söz konusu iki sporcu, Tokyo'nun farklı noktasındaki bir spor salonunda antrenmanlarına devam edecek.
Çekya Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ise Tokyo Olimpiyat Köyü'nde ikamet eden plaj voleybolu oyuncusu Ondrej Perusic'in Covid-19'a yakalandığı ve karantinaya alındığı ifade edildi.
Perusic ve partneri David Schweiner, 26 Temmuz'da yapılacak ilk karşılaşmada söz konusu durum nedeniyle yarışamayacak.
Olimpiyat köyünde kalan Güney Afrikalı futbolcular Thabiso Monyane ve Kamohelo Mahlatsi'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı önceden duyurulmuştu.
Tokyo 2020, 23 Temmuz Cuma günü düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.
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