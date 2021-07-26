Tokyo 2020'de Slovenya, Arjantin'i Luka Doncic ile devirdi
Tokyo 2020 Olimpiyatları Erkekler Basketbol C Grubu'nda Slovenya, Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Arjantin'i mağlup etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde basketbolda 4 maç yapıldı.
Saitama Super Arena'da erkekler C Grubu'nda Slovenya, NBA yıldızı Luka Doncic'in 48 sayı atarak tarihe geçtiği maçta Arjantin'i 118-100 yendi.
Aynı grupta İspanya ise ev sahibi Japonya'yı 88-77 yendi.
Kadınlarda ise basketbol heyecanı A Grubu maçlarıyla başladı. İspanya, Güney Kore'yi 73-69 yenerken, son Avrupa şampiyonu Sırbistan ise Kanada'yı 72-68 mağlup etti.
Basketbolda heyecan yarın kadınlarda oynanacak 4 maçla devam edecek.
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