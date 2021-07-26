Tokyo 2020'de Slovenya, Arjantin'i Luka Doncic ile devirdi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:49

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde basketbolda 4 maç yapıldı.

Saitama Super Arena'da erkekler C Grubu'nda Slovenya, NBA yıldızı Luka Doncic'in 48 sayı atarak tarihe geçtiği maçta Arjantin'i 118-100 yendi.

Aynı grupta İspanya ise ev sahibi Japonya'yı 88-77 yendi.

Kadınlarda ise basketbol heyecanı A Grubu maçlarıyla başladı. İspanya, Güney Kore'yi 73-69 yenerken, son Avrupa şampiyonu Sırbistan ise Kanada'yı 72-68 mağlup etti.

Basketbolda heyecan yarın kadınlarda oynanacak 4 maçla devam edecek.