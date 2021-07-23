Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 106'ya yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 19 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 19 kişi arasında 3 sporcu ve 3 medya mensubunun yer aldığı, bu kişilerin karantina periyoduna alındığı kaydedildi.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 106'ya çıktı.
Salgın nedeniyle 2021 yazına ertelenen olimpiyatların açılış töreni Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Ulusal Stadyum'da bugün TSİ 14.00'te yapılacak.
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