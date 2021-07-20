Tokyo Olimpiyatları'nda ilk başörtülü hakem: Sara Gamal

20 Temmuz 2021 Salı, 16:06

BBC Türkçe'nin haberine göre, basketbol oyunculuğundan hakemliğe geçiş yapan Mısırlı Sara Gamal, Olimpiyat Oyunları'nda ilk başörtülü hakem olarak görev yapacak.

Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Sara, başarılarla dolu yaşam öyküsüne tarihi bir sayfa daha eklemek istiyor.

Sara Gamal aynı zamanda 3x3 basketbol oyunlarını yönetecek ilk Afrikalı ve Arap kadın hakem olma başarısını gösterecek.

182 ülkede, 430 binden fazla kişinin oynadığı 3x3 basketbol oyunu, en çok oynanan kent sporları arasında başı çekiyor. Sokak basketbolu olarak da bilinen 3x3 maçlarında, üç kişilik iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşıyor.